Cara Mohon Moratorium Bank Islam 2021 (vao.bankislam.com.my/ppb/)

Selain moratorium Maybank dan moratorium Bank Rakyat, rakyat Malaysia juga boleh mohon moratorium Bank Islam. Mohon izin untuk kami kongsikan cara untuk memohon bantuan bayaran PEMULIH dari Bank Islam ini, khas untuk pelanggan individu.
Saat PKP 3.0 ini, memang sangat sesuai untuk individu yang mempunyai pinjaman peribadi, pinjaman kereta dan pinjaman perumahan dengan Bank Islam.
Kandungan
1. Cara mohon moratorium Bank Islam online
Permohonan boleh dilakukan secara online sahaja.
- Layari laman web Permohonan Bantuan Bayaran PEMULIH Bank Islam di sini: https://vao.bankislam.com.my/ppb/
- Anda kini berada di laman e-BORANG BANK ISLAM
- Ada dua pilihan:
- BANTUAN PEMBAYARAN PEMULIH (BAGI PELANGGAN INDIVIDU)
- PENUKARAN BAKI KAD KREDIT-i BANK ISLAM
- Pilih BANTUAN PEMBAYARAN PEMULIH (BAGI PELANGGAN INDIVIDU)
- Tekan butang HANTAR
- Masukkan MAKLUMAT TERKINI PELANGGAN seperti dipinta
- NAMA PENUH
- NO KAD PENGENALAN / NO PASPORT
- NO TELEFON RUMAH
- NO TELEFON PEJABAT
- NO TELEFON BIMBIT
- ALAMAT E-MEL
- PAKEJ YANG TERSEDIA
- 6 Bulan Moratorium
- Pengurangan sebanyak 50% ansuran bulanan semalam enam (6) bulan
- TARIKH EFEKTIF PAKEJ YANG DIPOHON
- Bulan ini
- Bulan hadapan
- NO AKAUN PEMBIAYAAN #1
- JENIS PEMBIAYAAN
- PEMBIAYAAN PERUMAH
- PEMBIAYAAN PERIBADI
- PEMBIAYAAN KENDERAAN
- Jika anda mempunyai lebih dari satu akaun pembiayaan, masukkan nombor akaun seterusnya
- Isikan semua maklumat sehingga selesai
- Tekan butang SETERUSNYA
- Anda kini berada di bahagian MAKLUMAT KAJI SELIDIK
- Jawab soalan yang diberi
- SILA NYATAKAN SEBAB ANDA MEMOHON PROGRAM MORATORIUM 2.0
- KATEGORI B40 – BERDAFTAR/PENERIM BSH/BPR
- KEHILANGAN PEKERJAAN
- CUTI TANPA GAJI
- PENGURANGAN GAJI BULANAN
- PENGURANGAN KETARA PENDAPATAN BULANAN ISI RUMAH
- PENGURANGAN KETARA PENDAPATAN / ALIRAN TUANI PPERNIAGAAN
- PERNIAGAAN TERKESAN DAN DITUTUP – BAGI BEKERJA / BERNIAGA SENDIRI
- PENDAPATAN TIDAK TERJEJAS – BAGI BEKERJA / BERNIAGA SENDIRI
- INDUSTRI PEKERJAAN ANDA
- PELANCONGAN, PENGINAPAN / PERHOTELAN DAN PERKHIDMATAN MAKANAN
- PEMBORONGAN, PERUCNITAN DAN PEMBAIKAN MOTOR
- PROFESIONAL, SANTIFIK DAN TEKNIKAL
- PEMBINAAN
- INFRASTRUKTUR
- PEMBUATAN / PENGILANGAN
- PENGANGKUTAN, LOGISTIK DAN PENYIMPANAN
- AKTIVITI HARTANAH
- PENDIDIKAN
- PENERBANGAN & INDUSTRI BERKAITAN PENERBANGAN
- KEWANGAN / PERBANKAN
- PERTANIAN / PERLADANGAN / PERIKANAN
- MAKLUMAT, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI
- PERLOMBONGAN & PENGKUARIAN
- MINYAK & GAS
- SEKTOR AWAM
- UNDANG-UNDANG
- LAIN-LAIN
- PENDAPATAN BULANAN ISI RUMAH
- DI BAWAH RM2,000
- RM2,001 – RM4,000
- RM4,001 – RM8,000
- MELEBIHI RM8,000
- SILA NYATAKAN SEBAB ANDA MEMOHON PROGRAM MORATORIUM 2.0
- Tekan butang SETERUSNYA
- Lihat CAPTCHA seperti yang terpapar
- Masukkan paparan CAPTCHA tersebut di ruangan PENGESAHAN PERKATAAN
- Klik SOALAN-SOALAN LAZIM (FAQ) (Sila tekan di sini untuk butiran lanjut)
- Jika anda tidak klik, anda tidak boleh meneruskan permohonan moratorium Bank Islam ini
- Sila baca soalan lazim (FAQ) tadi dengan teliti
- Seterusnya, tick di bahagian ini:
- Saya dengan ini, mengisytiharkan bahawa
- Saya memahami bahawa
- Tekan butang SETERUSNYA
- Anda kini berada di bahagian RINGKASAN MAKLUMAT
- Semak semua maklumat yang berkaitan:
- NAME PENUH
- NO KAD PENGENALAN / NO PASPORT
- NO TELEFON RUMAH
- NO TELEFON PEJABAT
- NO TELEFON BIMBIT
- PAKEJ YANG TERSEDIA
- TARIKH EFEKTIF PAKEJ YANG DIPOHON
- NO AKAUN PEMBIAYAAN #1
- Tekan butang HANTAR PERMOHONAN
- Permohona moratorium Bank Islam selesai
2. Semakan permohonan moratorium Bank Islam
Tidak dinyatakan samada boleh semak kelulusan permohonan moratorium Bank Islam secara online.
3. Ada masalah semasa cuba apply?
Jika anda menghadapi masalah atau mempunyai apa-apa pertanyaan berkenaan moratorium Bank Islam, sila hubungi Contact Center di talian berikut:
- Contact Centre: 03- 26 900 900
- General Line: 03- 2088 8000
Waktu operasi adalah seperti berikut:
|Waktu Operasi
|Penerangan
|9 pagi – 6 petang
|Isnin – Jumaat
|24 jam
|Perkara- perkara urgent seperti kehilangan atau kecurian kad
Akhir kalam
Diharapkan agar perkongsian berkenaan cara mohon moratorium Bank Islam ini akan memudahkan lagi urusan anda.
Bersyukurlah, ada sedikit kelapangan dari komitment bulanan.
Semoga bermanfaat.