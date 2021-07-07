 Cara Mohon Moratorium Bank Islam 2021 (vao.bankislam.com.my/ppb/)

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Cara Mohon Moratorium Bank Islam 2021 (vao.bankislam.com.my/ppb/)

Cara mohon moratorium Bank Islam

Selain moratorium Maybank dan moratorium Bank Rakyat, rakyat Malaysia juga boleh mohon moratorium Bank Islam. Mohon izin untuk kami kongsikan cara untuk memohon bantuan bayaran PEMULIH dari Bank Islam ini, khas untuk pelanggan individu.

Saat PKP 3.0 ini, memang sangat sesuai untuk individu yang mempunyai pinjaman peribadi, pinjaman kereta dan pinjaman perumahan dengan Bank Islam.

1. Cara mohon moratorium Bank Islam online

Permohonan boleh dilakukan secara online sahaja.

  1. Layari laman web Permohonan Bantuan Bayaran PEMULIH Bank Islam di sini: https://vao.bankislam.com.my/ppb/
  2. Anda kini berada di laman e-BORANG BANK ISLAM
  3. Ada dua pilihan:
    1. BANTUAN PEMBAYARAN PEMULIH (BAGI PELANGGAN INDIVIDU)
    2. PENUKARAN BAKI KAD KREDIT-i BANK ISLAM
  4. Pilih BANTUAN PEMBAYARAN PEMULIH (BAGI PELANGGAN INDIVIDU)
  5. Tekan butang HANTAR
  6. Masukkan MAKLUMAT TERKINI PELANGGAN seperti dipinta
    • NAMA PENUH
    • NO KAD PENGENALAN / NO PASPORT
    • NO TELEFON RUMAH
    • NO TELEFON PEJABAT
    • NO TELEFON BIMBIT
    • ALAMAT E-MEL
    • PAKEJ YANG TERSEDIA
      • 6 Bulan Moratorium
      • Pengurangan sebanyak 50% ansuran bulanan semalam enam (6) bulan
    • TARIKH EFEKTIF PAKEJ YANG DIPOHON
      • Bulan ini
      • Bulan hadapan
    • NO AKAUN PEMBIAYAAN #1
    • JENIS PEMBIAYAAN
      • PEMBIAYAAN PERUMAH
      • PEMBIAYAAN PERIBADI
      • PEMBIAYAAN KENDERAAN
  7. Jika anda mempunyai lebih dari satu akaun pembiayaan, masukkan nombor akaun seterusnya
  8. Isikan semua maklumat sehingga selesai
  9. Tekan butang SETERUSNYA
  10. Anda kini berada di bahagian MAKLUMAT KAJI SELIDIK
  11. Jawab soalan yang diberi
    • SILA NYATAKAN SEBAB ANDA MEMOHON PROGRAM MORATORIUM 2.0
      • KATEGORI B40 – BERDAFTAR/PENERIM BSH/BPR
      • KEHILANGAN PEKERJAAN
      • CUTI TANPA GAJI
      • PENGURANGAN GAJI BULANAN
      • PENGURANGAN KETARA PENDAPATAN BULANAN ISI RUMAH
      • PENGURANGAN KETARA PENDAPATAN / ALIRAN TUANI PPERNIAGAAN
      • PERNIAGAAN TERKESAN DAN DITUTUP – BAGI BEKERJA  / BERNIAGA SENDIRI
      • PENDAPATAN TIDAK TERJEJAS – BAGI BEKERJA  / BERNIAGA SENDIRI
    • INDUSTRI PEKERJAAN ANDA
      • PELANCONGAN, PENGINAPAN / PERHOTELAN DAN PERKHIDMATAN MAKANAN
      • PEMBORONGAN, PERUCNITAN DAN PEMBAIKAN MOTOR
      • PROFESIONAL, SANTIFIK DAN TEKNIKAL
      • PEMBINAAN
      • INFRASTRUKTUR
      • PEMBUATAN / PENGILANGAN
      • PENGANGKUTAN, LOGISTIK DAN PENYIMPANAN
      • AKTIVITI HARTANAH
      • PENDIDIKAN
      • PENERBANGAN & INDUSTRI BERKAITAN PENERBANGAN
      • KEWANGAN / PERBANKAN
      • PERTANIAN / PERLADANGAN / PERIKANAN
      • MAKLUMAT, KOMUNIKASI & TEKNOLOGI
      • PERLOMBONGAN & PENGKUARIAN
      • MINYAK & GAS
      • SEKTOR AWAM
      • UNDANG-UNDANG
      • LAIN-LAIN
    • PENDAPATAN BULANAN ISI RUMAH
      • DI BAWAH RM2,000
      • RM2,001 – RM4,000
      • RM4,001 – RM8,000
      • MELEBIHI RM8,000
  12. Tekan butang SETERUSNYA
  13. Lihat CAPTCHA seperti yang terpapar
  14. Masukkan paparan CAPTCHA tersebut di ruangan PENGESAHAN PERKATAAN
  15. Klik SOALAN-SOALAN LAZIM (FAQ) (Sila tekan di sini untuk butiran lanjut)
  16. Jika anda tidak klik, anda tidak boleh meneruskan permohonan moratorium Bank Islam ini
  17. Sila baca soalan lazim (FAQ) tadi dengan teliti
  18. Seterusnya, tick di bahagian ini:
    • Saya dengan ini, mengisytiharkan bahawa
    • Saya memahami bahawa
  19. Tekan butang SETERUSNYA
  20. Anda kini berada di bahagian RINGKASAN MAKLUMAT
  21. Semak semua maklumat yang berkaitan:
    • NAME PENUH
    • NO KAD PENGENALAN / NO PASPORT
    • NO TELEFON RUMAH
    • NO TELEFON PEJABAT
    • NO TELEFON BIMBIT
    • PAKEJ YANG TERSEDIA
    • TARIKH EFEKTIF PAKEJ YANG DIPOHON
    • EMAIL
    • NO AKAUN PEMBIAYAAN #1
  22. Tekan butang HANTAR PERMOHONAN
  23. Permohona moratorium Bank Islam selesai

 


2. Semakan permohonan moratorium Bank Islam

Tidak dinyatakan samada boleh semak kelulusan permohonan moratorium Bank Islam secara online.

 

3. Ada masalah semasa cuba apply?

Jika anda menghadapi masalah atau mempunyai apa-apa pertanyaan berkenaan moratorium Bank Islam, sila hubungi Contact Center di talian berikut:

  • Contact Centre: 03- 26 900 900
  • General Line: 03- 2088 8000

Waktu operasi adalah seperti berikut:

Waktu Operasi Penerangan
9 pagi – 6 petang Isnin – Jumaat
24 jam Perkara- perkara urgent seperti kehilangan atau kecurian kad

 


Akhir kalam

Diharapkan agar perkongsian berkenaan cara mohon moratorium Bank Islam ini akan memudahkan lagi urusan anda.

Bersyukurlah, ada sedikit kelapangan dari komitment bulanan.

Semoga bermanfaat.


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Cara Mohon Moratorium Bank Islam 2021 (vao.bankislam.com.my/ppb/)

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