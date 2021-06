Cara Memohon Moratorium Maybank 2021 (PKP 3.0 Total Lockdown)

Untuk meringankan beban peminjam yang terjejas akibat Covid-19 dan PKP Total Lockdown 3.0, Maybank berbesar hati untuk memberikan lanjutan moratorium. Izinkan kami berkongsi cara memohon moratorium Maybank yang boleh dipohon secara online melalui maybank2u.com.my.

1. Siapa yang layak?

Berikut ialah kriteria / kelayakan yang membolehkan anda melanjutkan tempoh moratorium

Pelanggan Maybank yang termasuk dalam kategori B40

Penerima Bantuan Sara Hidup (BSH)

Penerima Bantuan Prihatin Rakyat (BPR)

Hanya untuk pelanggan yang pinjaman/pembiayaannya diluluskan sebelum 1 Oktober 2020 dan tidak tertunggak lebih dari 90 hari sahaja.

Nota: Golongan M40 juga boleh buat permohonan. Ikuti panduan ini sehingga akhir.

2. Apa pilihan lanjutan moratorium Maybank yang ada?

Berikut ialah pilihan-pilihan yang ada:

Pilihan 1: Menangguhkan ansuran bulanan selama 3 bulan

Pilihan 2: Mengurangkan ansuran bulanan sebanyak 50% selama 6 bulan

Ini masih lagi tidak lengkap. Sila rujuk sini berkenaan pilihan yang ada untuk pinjaman yang berlainan.

3. Kalau ambil moratorium Maybank, pinjaman bertambah tak?

Sila ambil perhatian. Apabila anda mohon moratorium Maybank, ini akan mengakibatkan tambahan pinjaman / pembiayaan. Ini kerana jangka masa pinjaman / pembiayaan anda akan dipanjangkan atau jumlah ansuran anda akan meningkat.

4. Pinjaman apa yang dibenarkan untuk moratorium PKP 3.0 ini?

Berikut ialah senarai pinjaman yang dibenarkan:

Mortgage, Education, ASB, SME Loan / Financing

Pinjaman rumah / perumahan (mortgage)

Pinjaman pelajaran (education)

Pinjaman ASB (ASB financing)

Pinjaman perniagaan SME (SME Loan / Financing)

Hire Purchase

Pinjaman kenderaan

Personal Loan / Financing

Pinjaman peribadi

Credit Card

Hutang kad kredit

5. Macam mana cara pengiraan moratorium Maybank. Ada interest tak?

Sila rujuk sini:

6. Cara memohon moratorium Maybank secara online

Berikut ialah langkah-langkah untuk buat permohonan lanjutan moratorium

Layari laman web rasmi Maybank di sini: http://www.maybank2u.com.my Jangan klik Back to the classic Maybank2u Gunakan terus paparan Maybank2u yang baru ini Seterusnya, lihat di bahagian bawah sekali Klik logo tangan dan hati berwarna merah yang tertulis Covid-19 Assistance Scroll sedikit ke bawah sehingga anda melihat bahagian ini: For Our Individual Customers

For eligible B40

For M40 and others Pilih kategori anda Klik butang SEND EMAIL FOR TRA atau hantar terus ke [email protected]

7. Contoh email / surat moratorium Maybank untuk B40

Email subject: B40: Request for Targeted Repayment Assistance

Name

NRIC

Contact number

Type of loan/financing (e.g. Mortgage, Hire Purchase, etc.)

Vehicle number (for Hire Purchase)

Please select your preferred TRA option and package (one for each loan/financing account) based on your loan/financing type: For Mortgage, Education and ASB Loan/Financing Option 1A – Defer monthly instalment for 3 months only; Option 1B – Defer monthly instalment for 3 months + pay 50% monthly instalment for the next 6 months; or Option 2 – Pay 50% monthly instalment for 6 months For Hire Purchase Option 1 – Defer monthly instalment for 3 months + extend tenure for 3 years; or Option 2 – Defer monthly instalment for 3 months + extend tenure for 4 years For Personal Loan/Financing on fixed rate Option 1 – Defer monthly instalment for 3 months; or Option 2 – Pay 50% monthly instalment for the next 6 months For Credit Card (balance converted to Instalment Programme) Option 1 – Defer monthly payment for Instalment Programme for 3 months; or Option 2 – Pay 50% of monthly payment for Instalment Programme for the next 6 months



Declaration and Terms & Conditions:

By sending this email, I hereby confirm that I have read and agreed to the Declaration and Terms & Conditions included in www.maybank2u.com.my/covid19.

8. Contoh email / surat moratorium Maybank untuk B40

Email subject: Request for Repayment Assistance

Name

NRIC

Contact number

Type of loan/financing (e.g. Mortgage, Hire Purchase, etc.)

Vehicle number (for Hire Purchase)

Employment status (e.g. employed, self-employed, unemployed)

Reason for application (please select one): My salary or allowance has been reduced by 70% or more My salary or allowance has been reduced by less than 70% My employer is currently not operating Others



Declaration and Terms & Conditions:

By sending this email, I hereby confirm that I have read and agreed to the Declaration and Terms & Conditions included in www.maybank2u.com.my/covid19.

Akhir kalam

Jangan risau dengan pinjaman rumah dan kereta. Insya Allah, ini dapat membantu.

Semoga perkongsian cara memohon moratorium Maybank ini akan melegakan kerisauan anda.

Semoga bermanfaat.