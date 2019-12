Cara Daftar Grab Food Rider (Kerja Delivery Makanan)

Grabfood merupakan salah satu servis yang disediakan oleh syarikat Grab. Lebih kurang sama dengan Foodpanda, Grab Food juga adalah perkhidmatan penghantaran makanan. Dalam artikel ini, kami akan berkongsi cara daftar Grab Food rider, agar anda dapat menambah pendapatan.

Apa itu Grab?

Grab ataupun nama penuhnya GrabTaxi Holdings Pte. Ltd. Merupakan sebuah syarikat pengangkutan yang berpengkalan di Singapura. Pernah mempunyai ibu pejabat di Malaysia sekitar tahun 2012-2014, syarikat ini menawarkan perkhidmatan ini melalui aplikasi di Singapura dan negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Myanmar dan Kemboja. Syarikat ini pernah mempunyai saingan yang menjalankan perkhidmatan yang sama iaitu Uber.

Tetapi, pada tahun 2018, Grab mengambil alih Uber untuk menjadi syarikat perkhidmatan secara perkongsian yang pertama di Asia Tenggara.

Aplikasi Grab menghantar teksi dan kereta peribadi yang diupah kepada penumpang yang berdekatan menerusi sistem perkongsian lokasi. Syarikat ini menembusi pasaran di banyak negara dan setiap kali berjaya menembusi pasaran di sesebuah negara, syarikat ini membelikan telefon pintar untuk pemandu yang bekerja dengan mereka di negara tersebut, dan pemandu itu dapat membayar ansuran setiap hari untuk telefon tersebut.

Syarikat ini membuat keuntungan dengan memotong bayaran tempahan.

Grab menjangkau terus ke pemandu teksi dengan menandatangani mereka di lapangan terbang, pusat penjaja, beratur teksi, dan depot. Syarikat itu juga mendidik pemandu teksi menggunakan telefon pintar dan aplikasi mudah alih mereka. Sebagai tambahan kepada bandar-bandar besar, Grab juga telah berjaya menembusi pasaran bandar kecil.

Kini, Grab mempunyai bukan sahaja servis pengangkutan untuk penumpang, malahan mempunyai servis lain seperti GrabExpress yang menghantar dokumen, bungkusan dan hadiah, serta Grabfood, servis penghantaran makanan.

Kelayakan Grab Food rider

Untuk menjadi seorang rider Grabfood, beberapa perkara perlu dilakukan. Pertama sekali, terdapat beberapa kriteria yang anda perlu penuhi jika anda ingin bergelar seorang rider untuk Grabfood.

Mempunyai telefon pintar (iOS atau Android) dengan plan data yang aktif (sebolehnya anda pakai line kerana waktu kerja anda akan menggunakan Internet secara kerap)

Berumur 18 tahun dan ke atas.

Warganegara Malaysia.

Mempunyai motosikal sendiri. Sekiranya anda mempunyai motosikal tetapi bukan milik anda, pastikan anda mempunyai insurance’s cover note yang merupakan cover jenis All Rider. Pastikan cukai jalan anda aktif.

Mempunyai lesen menunggang motosikal yang sah (penunggang yang masih mempunyai lesen dalam tempoh percubaan atau lesen P tidak boleh memohon menjadi rider)

Cara daftar Grab Food rider

Sekiranya anda dapat memenuhi kriteria-kriteria ini, anda boleh menjadi rider. Berikut merupakan langkah yang anda perlu lakukan:

Pergi ke laman web rasmi Grab https://www.grab.com/my/.

Scroll mouse anda ke butang Grab Our Partner . Tertera pilihan di bawah butang ini; Grab Driver , Grab Delivery Partner , Food Merchant dan Pay Merchant . Pilih Grab Delivery Partner .

. Tertera pilihan di bawah butang ini; , , dan . Pilih . Pada laman seterusnya, masukkan nama penuh anda pada ruangan Full Name

Masukkan nombor telefon anda di ruangan Phone

Masukkan bandar tempat tinggal anda di ruangan City .

. Tick pada checkbox reCaptcha.

Tekan butang Submit .

. Anda akan dihubungi oleh pihak Grab untuk mengesahkan sama ada anda ingin membuat servis GrabExpress atau Grabfood. Pilih Grabfood. Sebelum itu, anda akan menerima SMS daripada pihak Grab yang mengandungi pin code enam digit. Masukkan enam digit tersebut pada kotak yang keluar dari laman seterusnya daripada laman pertama.

Pada laman seterusnya, lengkapkan segala keperluan yang diperlukan oleh pihak Grab daripada anda, bermula daripada borang profil anda, sehinggalah ke borang untuk Maklumat Kenalan Kecemasan. Isi kesemuanya.

Pada laman seterusnya, muat naik gambar profil anda. Ikuti segala syarat yang perlu dipenuhi untuk kriteria gambar tersebut.

Pada laman seterusnya, baca dan fahami segala terma yang perlu dipenuhi mengenai diri anda untuk menjadi rider, dan sekiranya diri anda memenuhi kriteria yang dinyatakan, tick pernyataan tersebut. Klik butang yang terbawah menandakan anda terima dan bersetuju dengan terma tersebut.

Pendaftaran anda sebagai rider Grabfood

Pihak Grabfood akan menghubungi anda untuk anda menjalani latihan dan akhirnya, mengambil kit Delivery-Partner anda di Grab Driver Centre, Jaya One. Kemudian, kehidupan anda sebagai rider Grabfood bermula! Anda juga boleh terus ke Grab Driver Office atau mana-mana kiosk Grab untuk membuat pendaftaran menjadi rider SECARA OFFLINE.

Apa kebaikan menjadi rider Grabfood?

Waktu bekerja adalah lebih bebas, di mana tiada jadual bekerja untuk dipilih atau disediakan untuk anda sebagai rider. Tempoh bekerja adalah bergantung kepada anda.

Gaji anda sebagai rider bergantung kepada jumlah pesanan yang anda dapat.

Anda sebagai rider perlu pastikan setiap pesanan tersebut masuk ke dalam aplikasi di telefon anda, supaya pesanan tersebut mendapat bayaran.

Gaji Grab Food rider

Setiap pesanan mampu mendapat bayaran dalam RM7-RM15, dan ini bergantung kepada waktu pesanan dibuat dan jarak antara restoran/kedai dengan pelangagan.

Semakin jauh jarak kedai dengan pelanggan, dan apabila pesanan dibuat pada waktu peak hour, maka tinggilah bayaran yang anda dapat.

Ada insentif mingguan.

Apa beza Grabfood dan Foodpanda rider?

Secara ringkasnya, terdapat beberapa perbezaan antara menjadi rider Grabfood dan foodpanda:

Waktu bekerja rider foodpanda adalah fleksibel tetapi dalam syif, manakala waktu bekerja untul Grabfood adalah bebas tanpa syif, dan boleh memilih untuk meletakkan status anda sebagai rider sebagai online untuk menjalankan tugas atau offline untuk berehat daripada tugas.

Bayaran gaji untuk rider foodpanda adalah secara mingguan serta akan di bank-in, manakala gaji untuk rider Grabfoodadalah secara harian, dan masih akan di bank-in.

Akhir kalam

Kesimpulannya, tidak kira anda menjadi rider untuk foodpanda mahupun Grabrider, kerja sebegini adalah kerja yang mencabar dan sangat memenatkan, tetapi menyeronokkan kerana banyak pengalaman anda dapat peroleh, lebih-lebih lagi apabila berdepan pelanggan yang mempunyai kerenah yang berbeza.

Cara daftar Grab Food sudah ada. Kini, segala-galanya terletak pada diri sendiri.

Tambahan, kerja sebegini berbaloi untuk mencari duit poket lebih, serta untuk pelajar atau lepasan universiti mencari pengalaman kerja. Grab this opportunity right now!