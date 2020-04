Cara Kemaskini Gerak Malaysia (Residential Address & Alasan)

Tahniah bagi sesiapa yang sudah buat permohonan Gerak Malaysia. Pastinya anda tertunggu-tunggu bila boleh buat semakan untuk balik ke destinasi yang diinginkan bukan? Dan sebelum dapat kelulusan, bagaimana pula cara kemaskini Gerak Malaysia, terutama bahagian Residential Address yang tersilap isi tempohari?

Izinkan kami membantu agar perjalanan rentas negeri balik kampung dan balik bandar anda dipermudahkan.

Sedikit mengenai permohonan Gerak Malaysia

Bagi mereka yang terperangkap dan terkandas di kampung sejak PKP diumumkan pada 18 Mac 2020, anda kini boleh balik semula ke rumah anda.

Namun, anda dikehendaki untuk buat permohonan dan pendaftaran terlebih dahulu menggunakan aplikasi Gerak Malaysia.

Bagi pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan swasta (IPTS) termasuk politeknik serta kolej komuniti yang terkandas yang terkandas di kampus, tidak perlu buat permohonan balik kampung semasa PKP.

Kemaskini Gerak Malaysia

Kenapa perlu kemaskini Gerak Malaysia?

Proses kemaskini perlu dilakukan oleh pemohon kerana ini adalah untuk mengesahkan perjalanan anda.

Kemaskini hanya boleh dilakukan bermula 29 April 2020.

Kemaskini Gerak Malaysia ini kebiasaannya adalah untuk dua bahagian atau ruangan ini:

Residential Address

Alasan untuk pergerakan

Penjelasan lanjut untuk kedua-dua perkara ini ada di bahagian bawah.

Cara kemaskini data maklumat peribadi di aplikasi Gerak Malaysia

Pastikan anda sudah muat turun dan install aplikasi Gerak Malaysia Klik ikon Gerak Malaysia dalam telefon bimbit anda Tunggu hingga loading keseluruhannya Anda kini sudah masuk dalam aplikasi Gerak Malaysia Jangan klik Generate QR Code Lihat di bahagian bawah Generate QR Code, ada satu butang kecil Profile Lihat baik-baik kerana kedudukan yang agak tersembunyi Klik butang kecil Profile Klik ikon pensil Sila kemaskini maklumat data peribadi anda dalam apps Gerak Malaysia Kemaskini Nama Penuh seperti dalam Kad Pengenalan di ruangan Name per NRIC / Passport

Kemaskini Alamat Tempat Tinggal sekarang di ruangan Residential Address

Residential Address ialah alamat yang TERKANDAS sekarang. Maksudnya, anda perlu masukkan alamat kampung di mana anda berada sekarang.

ialah alamat yang sekarang. Maksudnya, anda perlu masukkan alamat kampung di mana anda berada sekarang. Kemaskini Bandar di ruangan City

Kemaskini Poskod di ruangan Postcode

Kemaskini jenis Pengenalan Diri dalam ruangan Identification Type iaitu Nombor Kad Pengenalan atau Passport

iaitu Nombor Kad Pengenalan atau Passport Kemaskini Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Passport jika berkenaan.

Kemaskini email di ruangan Email

Jika tiada email, tidak mengapa kerana ruangan ini tidak wajib

Kemaskini Gerak Malaysia, untuk ruangan Residential Address

Ini adalah permasalahan yang paling banyak dihadapi. Mungkin anda adalah salah seorang yang tersilap isi ruangan Residential Address?

Bukan kerana tidak boleh isi maklumat dalam Residential Address. Cuma tidak pasti sama perlu masukkan:

Alamat yang TERKANDAS di kampung; ATAU

di kampung; ATAU Alamat destinasi di bandar

Kami ucapkan tahniah pada pihak MyGCC yang telah mengesahkan perkara ini.

Bagi sesiapa yang telah tersilap mengisi ruangan Residential Address dengan lokasi destinasi, anda perlu kemaskini dengan meletakkan alamat tempat tinggal yang TERKANDAS.



Anda juga wajib aktifkan GPS jika ingin permohonan diluluskan.

Kemaskini Gerak Malaysia, untuk bahagian alasan untuk pergerakan

Semasa proses pendaftaran dan permohonan sebelum ini, anda akan dipaparkan dengan mesej “Please select a valid reason of travelling out of your home”.

Anda diberikan beberapa pilihan kenapa mahu melakukan pergerakan.

Pilihan yang ada ialah:

Emergency Activity

Medical Treatment

Essential Activity

Essential Shopping

Interstate Travel

Sekiranya anda tersilap buat pilihan dalam proses permohonan tempohari, sila kemaskini dengan memilih Interstate Travel.

Dikhuatiri jika anda mahu buat pergerakan rentas negeri, tetapi buat pilihan yang salah, anda akan dikenakan tindakan undang-undang.

Hubungi Gerak Malaysia untuk maklumat lanjut

Puas kami buat semakan di laman web rasmi.

Memang tidak ada nombor telefon yang boleh dihubungi.

Walalu bagaimanapun, jika anda mengalami masalah teknikal, serta mahu maklumat lanjut berkenaan Gerak Malaysia, boleh hantar email kepada alamat email seperti yang disenaraikan di bawah:

Anda juga boleh terus ke laman rasmi Gerak Malaysia di https://gerakmalaysia.gov.my.

Terdapat maklumat sahih dan lengkap, termasuk FAQ yang bakal menjawab segala persoalan anda.

Akhir kalam

Kami doakan agar permohonan anda selepas kemaskini data peribadi mendapat kelulusan.

Hati-hati memandu. Jika takut mata rasa mengantuk kerana sudah lama tidak jalan jauh, jemput baca dahulu cara hilangkan mengantuk ketika memandu dan baca doa naik kenderaan.

Diharapkan agar perkongsian cara kemaskini Gerak Malaysia ini akan menghilangkan kerisauan anda.

Jika anda ada permasalahan, terutama sekali yang mahukan perjalanan dua hala untuk ambil isteri, anak, isteri lepas pantang, mak ayah yang rindu nak balik kampung, kerja luar kawasan, sila kongsikan di ruangan komen.

Semoga bermanfaat.